وزير الدفاع يتلقى دعوة من نظيره السعودي لحضور التمرين المشترك‎ ( درع الخليج 1 )

الخرطوم 8 - 4 - 2018 م (سونا) - استقبل الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع بمكتبه ظهر اليوم ، السفير علي حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، الذي سلمه رسالة خطية من سمو الأمير محمد بن سليمان ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي ، لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (( درع الخليج 1 )) والتي ستقام يوم 16 أبريل 2018م بالمنطقة الشرقية ، ميدان صامت .

وتناول الجانبان العلاقات المتطورة بين البلدين خاصة في المجال العسكري ، حيث امتدح السفير السعودي الأدوار الكبيرة والتضحيات العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة السودانية ضمن قوات التحالف العربي .

تجدر الإشارة إلى أن تمرين ( درع الخليج المشترك 1 ) تقام فعالياته بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع القمة العربية التي تنعقد بالرياض مطلع الأسبوع القادم ، ويشارك فيه السودان بقوات برية ضمن 23 دولة أخرى .

