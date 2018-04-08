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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يلتقي بوالي نهر النيل‎

التاريخ : 08-04-2018 - 03:58:00 مساءً

الخرطوم 8 - 4 - 2018 م (سونا) - التقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع بمكتبه ظهر اليوم باللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي ولاية نهر النيل .
وقدم الوالي تنويراً أكد فيه استتباب الأحوال الأمنية بالولاية بفضل التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية ، واستعرض جهود ولايته في مجالات التنمية ومشروعات البنى التحتية التي يتجاوز أثرها حدود الولاية لتخدم كافة أهل السودان من ضمنها مطار عطبرة الجديد .
وأطلع الوالي وزير الدفاع على التدابير التي اتخذتها الولاية لحل الإشكالات الطارئة التي تنشأ بين المواطنين و شركات الاستثمار خاصة في مجال التعدين ، مؤكدا أن الجهود قد أثمرت إحداث حالة من التوافق والرضا العام بين المواطنين بعد تنظيم عمليات التعدين الأهلي مع ضمان حقوق وامتيازات الشركات العاملة في هذا المجال بالولاية ، وإلزامها بالمساهمة في تنمية الخدمات بالمناطق التي تعمل بها عبر مشروعات المسؤولية الاجتماعية.
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