وزير الدفاع يلتقي بوالي نهر النيل‎



الخرطوم 8 - 4 - 2018 م (سونا) - التقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع بمكتبه ظهر اليوم باللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي ولاية نهر النيل .

وقدم الوالي تنويراً أكد فيه استتباب الأحوال الأمنية بالولاية بفضل التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية ، واستعرض جهود ولايته في مجالات التنمية ومشروعات البنى التحتية التي يتجاوز أثرها حدود الولاية لتخدم كافة أهل السودان من ضمنها مطار عطبرة الجديد .

وأطلع الوالي وزير الدفاع على التدابير التي اتخذتها الولاية لحل الإشكالات الطارئة التي تنشأ بين المواطنين و شركات الاستثمار خاصة في مجال التعدين ، مؤكدا أن الجهود قد أثمرت إحداث حالة من التوافق والرضا العام بين المواطنين بعد تنظيم عمليات التعدين الأهلي مع ضمان حقوق وامتيازات الشركات العاملة في هذا المجال بالولاية ، وإلزامها بالمساهمة في تنمية الخدمات بالمناطق التي تعمل بها عبر مشروعات المسؤولية الاجتماعية.

ف ع