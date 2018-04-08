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السودان يشارك في قمة دول السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا

التاريخ : 08-04-2018 - 04:19:00 مساءً

الخرطوم فى 8-4-2018 (سونا) - يشارك السودان في قمة دول السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا،) ، والتي ستعقد في العاصمة البورندية بوجمبور خلال الفترة من 9-10 يونيو القادم
وأطمان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن لدي ترؤسه اليوم بالقصر الجمهورى الاجتماع التنسيقي الاول لمشاركة السودان فى (قمة الكوميسا ) على الترتيبات الجارية لمشاركة السودان من كافة القطاعات ، بجانب التزامات السودان المالية المترتبة عليه .
وقال السفير محمد عبد الله إدريس وزير الدولة بالخارجية فى تصريحات صحفية ان القمة ستبحث انتخاب امين عام جديد لمنظمة الكوميسا لافتا الى ان السودان لديه مرشح لهذا المنصب كما انها ستناقش القضايا الاقتصادية والتجارية والزراعية والثروة الحيوانية وخلافها من القضايا .
واضاف سيادته انه سيعقد اجتماعا آخر خلال الثلاثة اسابيع القادمة بمشاركة كافة القطاعات والوزارات ذات الصلة لبحث الترتيبات النهائيه لمشاركة السودان فى قمة الكوميسا .
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