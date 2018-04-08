وزير رئاسة مجلس الوزراء يوجه بتكثيف العمل الإعلامي لنشر ثقافة الاعتماد بين شرائح المجتمع



الخرطوم 8-4-2018م (سونا) - وجه وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد أحمد سعد عمر بتكثيف العمل

الإعلامي لنشر ثقافة الاعتماد بين شرائح المجتمع ومواصلة رفع قدرات العاملين في المجالات التدريبية الخاصة بالاعتماد وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال، مشيدا بأداء العاملين بالمجلس السوداني للاعتماد في الفترة الماضية وماقدموه من جهود في تطوير مسيرة العمل .

جاء ذلك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اليوم اجتماع المجلس السوداني للاعتماد والذي ناقش تقرير أداء الربع الأول للعام 2018م للمجلس، قدمه د. كمال الهادي محمد، الأمين العام للمجلس السوداني للاعتماد .

وأبان د. كمال الهادي أن المجلس بدأ الخطوات العملية في تنفيذ مشروع دعم البنى التحتية للاعتماد الذي تنفذه المنظمة الدولية للتنمية الصناعية يونيدو بالسودان وذلك بتحديث الخطة التنفيذية بالتعاون مع المجلس التونسي للاعتماد فضلا عن إقامة دورات تدريبية على المواصفة القياسية الدولية ومختبرات الفحص والمعايرة بالتنسيق مع المجلس القومي للتدريب .

ف ع

