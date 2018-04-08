فريق التقييم المشترك يطلع علي مجمل الاوضاع بجنوب دارفور

نيالا 8-4-2018 م (سونا ) - اطلع فريق التقييم المشترك من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي على مجمل الاوضاع الامنية والانسانية في ولاية جنوب دارفور .

وقدم والى ولاية جنوب دارفور بالانابة المهندس سبيل أحمد سبيل لدي لقائه بالوفد الاممي بنيالا تنويرا حول جهود الولاية فى تحقيق السلام الاجتماعي والمصالحات القبلية وإجراءات جمع السلاح وتجاوب المواطنين دون وجود اي ممانعة من اي جهة او مواطن .

واكد سبيل أن جمع السلاح افضى الى سلام واستقرار الولاية وقال ان خروج اليوناميد تدريجياً من محليات عد الفرسان وتلس كانت نتاج للاستقرار الذى شهدته الولاية كاشفا عن انعقاد آخر مؤتمر صلح بين الفلاتة والسلامات بمحلية برام يوم الخميس المقبل .

واستعرض سبيل إستراتيجية الولاية لتحقيق التنمية والخدمات وعودة النازحين الى قراهم مع الشركاء فى المنظمات واشار سبيل الى حدوث عودة طوعية كبيرة للنازحين وان هناك 112 قرية سجلت الآن للعودة الطوعية، لافتا الى وجود اهتمام كبير من حكومة الولاية بقضية النازحين حيث تم تخطيط سكن للنازحين في في السلام ، قريضة ، كاس ، والسريف وستقام اخرى قريبا في دريج وعطاش للذين يريدون البقاء في المدن .

وكشف سبيل عن وجود لجنة عليا حكومية اممية برئاسة الوالي المهندس آدم الفكي ورئيس بعثة اليوناميد بالولاية مستر برهاني لتنفيذ استراتيجية الولاية لتقديم الخدمات بجانب العمل في العودة الطوعية والسلام الاجتماعي .

ودعا سبيل المنظمات والامم المتحدة الى العمل معأ لعودة النازحين الى قراهم بجانب تقديم خدمات المياه ، الصحة ، التعليم ومدخلات زراعية وتقاوى علاوة على تنمية المناطق المتأثرة بالحرب ودعم مشروعات معاش الناس .

وأكدت رئيس الوفد ممثلة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ساندرا اتوم أتير أن زيارتهم لتقييم التقدم المحرز خلال الستة اشهر الماضية وكيفية إستجابة اليوناميد لتحديات المرحلة القادمة عقب اغلاق مكتبين بالولاية بالاضافة الى متابعة التفويض الجديد لليوناميد فى مسار بناء السلام و حفظ السلام وتقييم اولويات اليوناميد فى هذه المرحلة .

واعربت عن سعادتها بما تم فى المصالحات والسلم الاجتماعي وجمع السلاح مؤكدة وقوفهم ودعمهم لجهود تحقيق السلام مشيدة بالتعاون المشترك بين الولاية والبعثة المشتركة مطالبة بمزيد من التعاون.

