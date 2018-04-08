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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الأركان يدشن المرحلة الثانية لقيادة القوات المشتركة السودانية الليبية

التاريخ : 08-04-2018 - 09:09:00 مساءً
الخرطوم 8-4-2018م (سونا) - أشاد الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله نائب رئيس الأركان المشتركة بمجهودات القوات المشتركة السودانية الليبية في تأمين حدود السودان الشمالية والشمالية الغربية، وامتدح الأدوار التي تلعبها في مكافحة التهريب بأنواعه والاتجار بالبشر وقطع الطريق أمام الحركات المتمردة والمرتزقة من العبث بأمن الوطن والمواطنين.
ووجه سيادته - لدى افتتاحه صباح اليوم بحاضرة الولاية الشمالية دنقلا المرحلة الثانية لقيادة القوات المشتركة السودانية الليبية - ببذل المزيد من الجهود في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار والحد من انتشار السلاح ونشاط العصابات والجماعات الإرهابية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود وتعهد بتوفير كافة الاحتياجات للقوات المشتركة ...
وقطع سيادته ببقاء القوات المشتركة بنفس الاسم والمهام، مجددا الدعوة للأشقاء في ليبيا لتجديد البروتوكول الذي قضي بإنشائها وحالت الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا دون تطبيقه، مؤكدا أن السودان سيظل يلعب دوره المنوط به مع الشركاء والأشقاء في المحيط العربي والأفريقي لإحلال السلام والأمن و الأستقرار وتمهيد الطريق للتنمية المستدامة.
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