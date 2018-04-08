وزير الخارجية يلتقي بالوفد النمساوي الزائر

الخرطوم 8-4-2018م (سونا) - التقي وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، بمكتبه اليوم، بالوفد النمساوي الزائر الذي يضم شركات نمساوية ومجرّية بجانب أعضاء من جمعية الصداقة السودانية في النمسا.

وعبر الوفد النمساوي الزائر عن رغبته الأكيدة في العمل الاستثماري والتجاري في اطار الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

و اكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وقدم شرحا للتطورات السياسية ورغبة اهل السودان في تحقيق السلام الشامل والنهضة الاقتصادية وقيام الانتخابات وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

و استعرض الامكانيات الاقتصادية والزراعية والموارد الطبيعية التي يزخر بها السودان، داعيا الشركات النمساوية للاستثمار في البلاد.

واشاد بمخرجات زيارة الوفد الى ولاية النيل الابيض ورغبة الشركات للاستثمار في مجال انتاج السكر وخدمات البيئة وترقية القدرات.

وجدد التزام السودان بالمضي قدما لترقية العلاقات وتبادل الزيارات بين كبار المسئولين في البلدين.