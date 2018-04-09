برلماني يشيد بحملة جمع السلاح

الخرطوم 9-4-2018م (سونا)- أشاد الأستاذ محمد عثمان حراز ممثل ولاية شرق دارفور بمجلس الولايات بالحملة القومية لجمع السلاح وما حققته من أمن وإستقرار، مشيراً إلى إستقرار الأوضاع الأمنية بولاية شرق دارفور وإستقرار نشاطها الإقتصادي والإستثماري.

وطالب لدي مخاطبته اليوم جلسة مجلس الولايات برئاسة دكتور إبراهيم يوسف هباني للتداول حول خطاب رئيس المجلس الذي قدمه في أولى جلسات إنعقاد المجلس ،بضرورة تنفيذ القانون الإطاري للحكم المحلي وأهمية أن تكون في كل محلية وزارة للحكم المحلي ومجلس تشريعي.

وأشاد حراز بالحملة القومية لمكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر، قائلاً " في شرق دارفور كل المتهمين في تجارة المخدرات بالسجون "مما جعل المواطنين يشعرون بجدية الأجهزة النظامية .

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