مساعد رئيس الجمهورية يوجه الخارجية بالمضي قدما فى تعزيز علاقات السودان الخارجية

الخرطوم فى 9-4-2018م ( سونا ) - وجه مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ موسى محمد أحمد وزارة الخارجية بالمضي قدما فى تعزيز علاقات السودان الخارجية خاصة مع دول الجوار ومواصلة الدور الايجابى للسودان الذى يلعبه فى المنطقة .لتحقيق الأمن والسلام ، وتقريب وجهات النظر بين الاشقاء فى القضايا الخلافية .

جاء ذلك لدى إستقباله بالقصر الجمهورى اليوم ، وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، والذى أوضح فى تصريحات صحفية انه قدم تنويرا لمساعد الرئيس موسى محمد أحمد حول علاقات السودان،فى محيطه العربى والإفريقي .

ووصف غندورعلاقات السودان مع آسيا ودولة الصين وروسيا بأنها متطورة ، لافتا للحوار الذى يجرى مع الإتحاد الأوروبى ودول الإتحاد الأوربي منفردة والتى شهدت تطورا ملموسا ، مؤكدا ان علاقات السودان فى الإطار العربى والإفريقي تتميز بالقوة والمتانة وشهدت تطورا كبيرا .

وقال غندورأنه أطلع مساعد رئيس الجمهورية حول علاقات السودان بدول الجوار والمنطقة وتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تصفير المشاكل مع دول الجوار والتنسيق الجاري مع أجهرة الدولة المختلفة فى هذا المجال ، مبينا أن اللقاء تناول العلاقات مع أمريكا وبدء المرحلة الثانية من الحوار حول رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وقال إنه قدم تقريراً حول الخطوات الاستراتيجية لخروج اليوناميد من دارفور بعد استتاب الأمن والسلام. فى دارفور ،مشيرا إلى توقيع وزارة الخارجية أمس مع اللجنة الثلاثية ( الاتحاد الافريقي ، الامم المتحدة وحكومة السودان ) بشأن كيفية المضي فى المرحلة الثانية من الاستراتيجية مبينا إنه قدم تنويرا حول تحول الدول الاوربية من العون الانساني الى العون التنموي .

