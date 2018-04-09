السنوسي يمتدح جهود وزارة الخارجية لتطوير علاقات السودان الإقليمية والدولية

الخرطوم 9-4-2018م (سونا )- امتدح مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتطوير علاقات السودان مع بقية الدول الإقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه أطلع مساعد الرئيس على جهود الوزارة في تعزيز ودفع علاقات البلاد الخارجية مؤكدا أن السودان تربطه علاقات متميزة مع دول آسيا كالصين، روسيا والهند فضلا عن العلاقات مع دول الاتحاد الأوربي.

وأضاف أن العلاقات مع دول الجوار والدول العربية والإفريقية تشهد تطورا مستمرا في كل مجالاتها، مبينا أن اللقاء تناول الحوار حول العلاقات مع أمريكا بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد.