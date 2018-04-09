الصين تحظر بيع معدات حساسة الى كوريا الشمالية

بكين 9-4-2018م(أ ف ب )- اعلنت الصين انها اوقفت تصدير منتجات وتقنيات ومعدات يمكن استخدامها لانتاج اسلحة تقليدية او أسلحة دمار شامل الى كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مساء الاحد ان القرار اتخذ بموجب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في ايلول/سبتمبر الماضي على بيونغ يانغ للحد من برنامجيها النووي والبالستي.

وتشمل اللائحة 32 مادة "ذات استخدام مزدوج" عسكري ومدني واجهزة لتسريع الجزيئات واجهزة للطرد المركزي ولمراقبة الاشعاعات وحتى برامج معلوماتية ومنتجات كيميائية تسمح بصنع اسلحة دمار شامل.

والصين هي الداعم الرئيسي دبلوماسيا واقتصاديا لكوريا الشمالية. لكنها تعارض بشدة طموحات بيونغ يانغ النووية وتطبق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة.

وقد تراجعت صادراتها الى كوريا الشمالية بنسبة 32,4 بالمئة في شباط/فبراير على مدى عام حسب ارقام الجمارك الصينية.

كما عززت بكين ضغوطها بشكل كبير على بيونغ يانغ عبر خفض شحنات النفط.

ويأتي اعلان بكين قبل قمة مقررة في 27 ابريل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان. كما يفترض ان تعقد قمة بين كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل نهاية ايار/مايو.

