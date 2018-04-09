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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يلتقي الملحق العسكري الكويتي

التاريخ : 09-04-2018 - 02:22:00 مساءً
الخرطوم 9-4-2018م(سونا)- استقبل الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع بمكتبه ظهر اليوم المقدم الركن نما عبد اللطيف حمد النما، الملحق العسكري الكويتي في أول مقابلة رسمية له بعد تسلمه مهامه كأول ملحق عسكري لبلاده بالسودان، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل الخبرات تعزيزاً للروابط المشتركة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد دولة الكويت لملحق عسكري بسفارتها بالخرطوم يأتى في إطار التطور المضطرد في العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث أسهم الضباط السودانيون في تأسيس كلية علي الصباح العسكرية بدولة الكويت كما إستضافت الكلية الحربية السودانية مؤخراً أكثر من 150 طالباً من دولة الكويت في مختلف التخصصات تم تخريجهم مطلع هذا العام ، إضافة إلى دارسي الدورات المختلفة في الأكاديمية العسكرية العليا، وكلية القيادة والأركان المشتركة التي تضم الآن (54) ضابطاً من دولة الكويت الشقيقة.
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