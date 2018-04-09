إنعقاد مجلس شورى المؤتمر الوطني بسنجة

سنجة 9-4-2018م. ( سونا)- أشاد والي سنار الضو الماحي بحجم الإنجازات الكبيرة التي حققها الحزب ومستوى الخدمات بسنجة، موجها بالالتزام بنهج الشورى، مبشرا بنهضة تنموية وإنتاجية كبيرة لولاية سنار.

وطالب بالتصالح المجتمعي مع التعليم مبشرا أيضا بقرب تدشين المرحلة الأولى من طريق الدالي- سنجة وإكمال كهرباء المشاريع المروية بمبلغ 185مليون جنيه.

كما طالب رئيس الحزب بأهمية الإعلام الشعبي الهادف ورعايته التامة لجميع أنشطة الحزب بالولاية.

جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة المؤتمر الوطني بولاية سنار مجلس شورى المؤتمر الوطني بمحلية سنجة بحضور المهندس أبو القاسم حسن فضل الله رئيس الحزب بالمحلية والأستاذ خضر شيخ إدريس رئيس شورى المحلية والأستاذ محمد إبراهيم نائب رئيس الحزب بالمحلية.

وقدم رئيس الشورى تنويرا عن أجندة وبرامج الشورى مؤكدا أهمية الوقوف بشدة خلف برامج الحزب وقضاياه المختلفة .

كما قدم نائب رئيس الحزب بالمحلية التقرير السياسي الذي حوى العديد من الأنشطة التي تمت في المجال الاجتماعي والدعوي وتفعيل حصر العضوية وتفعيل الاشتراكات وبرامج الطواف على المناطق التنظيمية ومراجعة وترميم الهياكل وأكد الجاهزية لخوض الانتخابات المقبلة.

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