بكرى يطلع على جهود جنوب دارفور في مجال العودة الطوعية

الخرطوم 9-4-2018م(سونا) - إطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكري حسن صالح على جهود جنوب دارفور في مجال العودة الطوعية والتي بدأت بجميع المناطق إضافة لقضايا الأمن والاستقرار .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري والي جنوب دارفور الأستاذ آدم الفكي والذي أوضح عقب اللقاء أن النائب الأول وجه بعمل مصفوفة لدعم برامج العودة الطوعية لإحداث الاستقرار على مستوى القرى إضافة لتكوين لجنة على المستويين الاتحادي والولائي لدعم برامج العودة الطوعية في المرحلة القادمة لإرتباطها بالأمن والاستقرار.

وقال الفكي إنه قدم تنويرا للنائب الأول حول إستحقاقات المعلمين في طبيعة العمل والفروقات واللجنة التي تم تكوينها وستباشر عملها بالولاية، مبينا أن اللقاء تطرق لقضايا التنمية والمصالحات بالولاية.

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