والي النيل الأزرق يشيد بوقفة مواطني الولاية خلف القيادة السياسية

الدمازين 9-4-2018( سونا)- حيا والي ولاية النيل الازرق حسين يس حمد مواطني الولاية لوقفتهم القوية خلف القيادة السياسية العليا وتجديدهم للعهد والميثاق لرئيس الجمهورية لمرحلة رئاسية جديدة مشيدا بالمجهودات المقدرة والادوار المتعاظمة للمجلس التشريعي بإجازة القوانين التي إقتضتها الضرورة مما يدل على وعي وإدراك المجلس بدوره بجانب التناغم الملموس مع الجهاز التنفيذي وصولا للغايات المنشودة.

وقال سيادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد السابعة للمجلس التشريعي بمشاركة رئيس الجهاز القضائي وقادة الجهاز التنفيذي والادارة الاهلية والاحزاب السياسية والقوات النظامية، إن الولاية شهدت في الربع الأول من العام 2018 م العديد من الزيارات الرسمية في مقدمتها زيارة رئيس الجمهورية لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية بجانب إستضافة الولاية لفعاليات مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين الولاية وإقليم بني شنقول قمز الاثيوبي وخروجه بتوصيات تدعم الامن والسلام وخدمة المواطنين على جانبي الحدود إضافة إلى زيارة رئيس القضاء ووضع حجر الاساس لمبني رئاسة الجهاز القضائي ومحكمة الاستئناف وأفتتاح محكمة الطفل مما يعد دفعة قوية لتحقيق العدالة بالولاية وزيارة

د. فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وأضاف يس أن رد المجلس التشريعي لخطابه في فاتحة اعمال الدورة السادسة دافع أكبر لبذل المزيد من العطاء وأن ملاحظات المجلس كانت محل إهتمام حكومة الولاية حيث أولت قضايا العائدين من اللجوء الاهتمام المتعاظم وذلك بتشجيع العودة الطوعية وتوفير الايواء والغذاء والكساء والدواء بجانب توفير خدمات المياه والامن وتمكينهم من الاندماج في المجتمعات كما أن الاهتمام بالنازحين لم يقف عند ايواءهم فحسب بل تواصل عبر تقديم الخدمات لهم من خلال القوافل التي سيرت الي مواقع العائدين.

وقال يس إن الحكم المحلي ونجاحه يمثل المعيار الذي يسند نجاح الحكم الولائي والقومي مؤكدا إستمرار الجهود لانجاح مستوي الحكم المحلي وتمكينه من ممارسة سلطاته الحصرية لاستغلال موارده من خلال الاطر الدستورية وقانون الحكم المحلي لسنة 2017م تنفيذا للتوجيه الرئاسي وسوف يتم تشكيل المجالس التشريعية للمحليات بالتعيين من القيادات الفاعلة علي المستوي المحلي.

وفي ذات السياق جدد يس إهتمام حكومة الولاية بالوثيقة الوطنية الخاصة بمخرجات الحوار الوطني عن طريق العمل المتواصل لانفاذ مطلوبات الحوار باعتبار أن إنفاذها يعزز الوحدة الوطنية وأستدامة السلام مشيرا إلى تأمين اللجنة التي زارت الولاية لمتابعة إنفاذ المخرجات وإشادتها بجهد الولاية في هذا الجانب.

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