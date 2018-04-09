وزير التخطيط العمراني بولاية نهر النيل يؤكد اهتمام حكومة الوفاق الوطني بدعم ومساندة القوات المسلحة

عطبرة 9_4-2018 (سونا) - أكد المهندس محمد عبد الواحد علي وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية نهر النيل اهتمام حكومه الوفاق الوطني بمساندة ودعم القوات المسلحة ممثلة في سلاح المدفعية مشيدا بالدور المتعاظم الذي تضطلع به المدفعية في توفير الأمن و الاستقرار مؤكدا مساندتهم المستمرة لسلاح المدفعية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة قائد سلاح المدفعية اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والوفد المرافق له بحضور المهندس سمير سعيد مدير عام وزاره التخطيط العمراني.

من جانبه أوضح قائد سلاح المدفعية أن الغرض من الزيارة لإحكام التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطويرها في كل المحاور واستعرض ماتم تنفيذه من خلال الخطط والبرامج الإستراتيجية خاصة فى مجال القاعدة التدريبية.