وزير ديوان الحكم الاتحادي يشيد بالدور الذي بذلته حكومة جنوب كردفان في تعزيز السلام‎

الخرطوم 9 - 4 - 2018 م ( سونا ) - أشاد الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي بالدور الكبير الذي بذلته حكومة جنوب كردفان في تعزيز السلام وتوفير الأمن والاستقرار.

وأكد لدى مخاطبته اليوم أعضاء المجالس التشريعية بعد أدائهم القسم بأمانة حكومة جنوب كردفان أن تكوين المجالس من نتاح الحوار الوطني وإنفاذا لتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللا مركزي التي أوصت بتشكيل المجالس التشريعية بالمحليات من أجل تقوية المستوى الثالث للحكم وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في السلطة .

وعا إلى العمل على تحقيق الوحدة الوطنية والاصطفاف حول تحقيق السلام، وأشار ممتاز إلى أن ولاية جنوب كردفان تمثل نموذجا في إكمال تشكيل المجالس التشريعية البالغ عددها(17) مجلسا محليا، وأضاف قائلا "نحن نعتبرها المستوى الأهم والأصيل في مستويات الحكم الثلاث ".

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف وطأة الفقر وذلك بتوفير السلع الضرورية وتحقيق الحكم الراشد الذي نادت به الدولة فضلا عن تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة في السلطة.

من جانبه أكد اللواء أمن د.عيسى أبكر والي ولاية جنوب كردفان أن الولاية أسرعت إلى تكوين المجالس التشريعية إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني الذي دعمته كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، مبينا أن هذه المجالس تساهم في تطوير أداء المعتمدين بتوفير النصح وإجازة التشريعات ووضع السياسات التي تدعم الجهود المبذولة في التنمية، لافتا إلى أن الولاية عانت من الحرب وفقدت جراء ذلك الكثير من الأرواح والممتلكات العامة.

وقال (نحن نحتاج إلى تضافر كل الجهود لتعزيز السلام ودفع عجلة التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنيين)، وأوضح أن الخدمات التي تقدم للمواطنين تكون وفقا للعدالة القانونية وذلك بعد تكوين المجالس التشريعية بتنسيق كامل بين المعتمدين والمواطنين وبمشاركة المجالس التشريعية .