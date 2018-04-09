المحكمة العليا تؤيد قرار محكمة الطفل بنيالا في قرارها بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة ض.ع.م.

-الخرطوم في 9 - 4 - 2018 م (سونا) - أصدرت المحكمة العليا اليوم قرارا أيدت بموجبه الحكم الذي أصدرته محكمة الطفل بنيالا في التاسع والعشرين من مايو من العام السابق بالإدانة والعقوبة شنقا حتى الموت للمدان مصطفى إسماعيل محمد أحمد لاغتصابه وقتله الطفلة ض.ع.م. البالغة من العمر 6 سنوات .

وقال مولانا الفاتح طيفور المدعي العام لمحاكم دارفور الخاصة في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن أولياء الدم تمسكوا بحقهم في القصاص من المدان، مشيرا إلى أن المدان أدانته محكمة الموضوع تحت المواد 45/أوب من قانون الطفل لسنة 2010 والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 .

وأضاف أن البلاغ فتح بتاريخ 2017/ 5/17 بنيابة الطفل بنيالا وحول إلى المحكمة بعد اكتمال التحريات 2017/ 5/22 وفصل فيه بتاريخ 2017/5/29 بالإدانة والعقوبة، حيث سمعت فيه كل قضية الاتهام في جلسة واحدة. وأوضح أن المدان لم يكن له أي دفاع بعد تسجيله الاعتراف القضائي في مرحلة التحريات وأيده أمام المحكمة فأصدرت قرارها المذكور في الجلسة الثانية والأخيرة، حيث باشر المدعي العام لمحكمة دارفور التحريات واستجواب الشهود في مسرح الحادث وتمثيل الاتهام أمام المحكمة .

وأشار طيفور إلى أن المحكوم عليه قدم طلبا لمراجعة هذا الحكم أمام دائرة المراجعة كمرحلة أخيرة قبل تنفيذ الحكم.