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أخبار محلية - سياسية

نائب الرئيس الكيني يصل البلاد

التاريخ : 09-04-2018 - 04:49:00 مساءً
الخرطوم في 9-4 -2018 م (سونا) - وصل السيد وليم روتو نائب الرئيس الكيني مساء اليوم الى البلاد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وعدد من الوزراء.
وأوضح السفير محمد عبد الله ادريس وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن زيارة نائب الرئيس الكيني تأتي في اطار العلاقات المتميزة بين السودان وكينيا، مبينا ان الجانبين سيعقدان اليوم جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الجمهوري وقال إن نائب الرئيس الكيني سيقوم غدا بزيارة عدد من المؤسسات والمشروعات التنموية الكبري بالبلاد.
وقال ان نائب الرئيس الكيني سيلتقي خلال زيارته للبلاد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين بالدولة وأضاف ان المباحثات المشتركة ستتناول العلاقات السياسية والثقافية والتجارية والاستثمارية بجانب التعاون بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية.
وأشار السفير إدريس الى الاعداد الكبيرة للطلاب الكينيين الذين يدرسون بالسودان معربا عن أمله في أن تؤسس الزيارة لبناء علاقات اقتصادية متينة وتعمل على توسيع فرص التعاون بين الخرطوم ونيروبي.
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