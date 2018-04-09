رئيس الجمهورية: العلاقات السودانية الإمارتية متميزة

الخرطوم 9-4-2018م(سونا)- أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن العلاقات السودانية الإمارتية متميزة في المجالات كافة. جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزير الطاقة السيد سهيل المزروعي بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى.

وأكد السيد سهيل المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح صحفي عقب اللقاء أكد متانة العلاقات السودانية الإمارتية ووصفها بالمتميزة والتاريخية مشيرا إلى أن دولة الإمارات مهتمة بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية في السودان، وقال: (نقلنا لرئيس الجمهورية تحيات القيادة في دولة الإمارات).

من جانبه قال الأستاذ معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية في مجال البنى التحتية والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مبينا أن دولة الإمارات تمتلك أكبر الشركات التي تعمل في مجال مشروعات الطاقة الشمسية.

وقال معتز: "نتطلع إلى أن تنعكس نتائج هذا الجهد على أرض الواقع وأن يكون هناك إسهام في البنى التحتية في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في السودان.