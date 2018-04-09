ئائب رئيس القضاء يتفقد الأجهزة والمؤسسات القضائية بولاية شمال دارفور

الفاشر 9ـ4ـ2018م (سونا) - تفقد نائب رئيس القضاء مولانا عبد المجيد ادريس يرافقه وفد رفيع ضم عددا من قضاة المحكمة العليا ورؤساء الادارات المختلفة بالجهاز القضائي وشرطة القضاء الاجهزة والمؤسسات القضائية والمحاكم المختلفة بولاية شمال دارفور .

وعقد الوفد القضائي اجتماعا مشتركا مع حكومة ولجنة امن الولاية برئاسة الوالي بالانابة محمد بريمة حسب النبي الذي اطلع الوفد على مجمل الأوضاع الأمنية والانسانية بالولاية، مؤكدا استقرار الاوضاع في كافة النواحي بفضل مجهودات الاجهزة الامنية وتعاون المجتمع المحلي مع حكومه الولاية ، مؤكدا أن حملة جمع السلاح التي انتظمت جميع ارجاء الولاية قد حققت العديد من المكاسب واسهمت في تثبيت دعائم الامن والاستقرار .

واشار الوالي بالانابة الى الخطة التي نفذتها حكومة الولاية والتي تم من خلالها انشاء وفتح العديد من النيابات والمراكز العدلية بكل ارجاء الولاية فضلا عن انشاء ست وعشرين محكمة اهلية بالولاية .

وثمن الوالي بالانابة الادوار الطليعية للادارات الاهلية بالولاية في اسناد مسيرة السلام والاستقرار، مشيرا الى اهمية تفعيل وإحياء المحاكم الشعبية والاهلية حتى تواصل دورها في تعزيز دعائم الاستقرار .

وتطرق الوالي بالانابة الى مستوى التنسيق والتعاون القائم بين مكونات حكومة الوفاق الوطني بالولاية والتى تضم عددا من الاحزاب السياسية والحركات الموقعة علي السلام ، مؤكدا أن جميعهم يعملون من اجل السلام ودعم الوحدة الوطنية .

من جهته اكد نائب رئيس القضاء مولانا عبد المجيد ادريس جدية الجهاز في تحقيق العدالة في وسط المجتمع والاسهام في تطوير العمل القضائي بمختلف الولايات ، مشيرا الى اهمية ادوار الادارات الاهلية في تحقيق العدالة في مجتمعاتهم عبر المحاكم الشعبية والاهلية .

واشاد نائب رئيس الجهاز القضائي بمستوى التنسيق "العالي" بين مؤسسات ولاية شمال دارفور العدلية والتشريعية والتنفيذية والتي قال إن تقارير الجهات العدلية المختلفة قد اكدتها ، مشيرا الى سعي الجهاز القضائي الى تحقيق العدالة وبسط القانون .

وكشف ادريس عن خطة للجهاز القضائي تهدف الى التوسع والانتشار ليشمل جميع ارجاء الولاية ،منوها الى اهمية ان يولي الجهاز القضائي المزيد من الاهتمام بالقضاء الاهلي عبر انشاء وصيانة المحاكم الاهلية.



