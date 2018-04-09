الوطني والأمة الإصلاح والتنمية يؤمنان على ضرورة الإعداد المبكر لآليات وضع الدستور القومي

الخرطوم 9-4-2018م (سونا) - أمن حزبا المؤتمر الوطني والأمة الإصلاح والتنمية على ضرورة الإعداد المبكر لآليات وضع الدستور القومي بمشاركة كافة القوى الوطنية .

وأشار الأمين العام لحزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم في تصريحات صحفية عقب لقائه بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني بنائب رئيس حزب الموتمر الوطني للشؤون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم اشار إلى أن اللقاء أتى في إطار التنسيق والتشاور حول متطلبات المرحلة المقبلة بين الحزبين .

وأكد ابراهيم توافق رؤى الطرفين على ما ورد في خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير فيما يتعلق بالدستور وقال (نحن أكدنا خلال اللقاء على ضرورة الإعداد وتكوين اللجان الخاصة بالدستور قبل فترة كافية) .

وأضاف أنه تم التوافق على قومية المؤسسات الخاصة بالانتخابات سواء كانت لجنة أم مفوضية قومية للانتخابات و رفع توصية للسيد الرئيس لإطلاق كافة المعتقلين السياسيين تهيئة للأجواء ودعوة كافة المعارضين بالخارج للمشاركة في وضع الدستور.

وقال الأمين العام لحزب الأمة الإصلاح والتنمية إنه أمن على ما توصلت إليه الكتل السياسية في لقائها الذي تم اليوم بنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني.