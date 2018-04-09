د. فيصل يرحب بدعوة قوى الحوار الوطني لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

الخرطوم 9 -4 -2018م (سونا) - رحب نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشؤون الحزب د. فيصل حسن إبراهيم بدعوة قوى الحوار الوطني التى وجهها للسيد رئيس الجمهورية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأشار د. فيصل فى تصريحات صحفية عقب اجتماع له مع القوى السياسية المكونة لحكومة الوفاق الوطني اليوم الى إن اللقاء يأتى في إطار التشاور حول القضايا الوطنية، وما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه بالمجلس الوطني حول متطلبات المرحلة القادمة؛ وفى مقدمتها التشاور حول الدستور الدائم للبلاد.

من جانبه؛ قال الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان - عقب الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية المكونة لحكومة الوفاق الوطني بالمركز العام للمؤتمر الوطني اليوم - قال إن الكتل المشكلة للحكومة قد توافقت على أن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني يتم بتواجد الضامن الأساسي للحوار وهو رئيس الجمهورية لذلك تعلن توافقها على إعادة ترشيحه للمنصب في الانتخابات القادمة.

وأعلن بلال باسم الكتل السياسية المشكلة للحكومة عن مناشدتهم لرئيس الجمهورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة المناخ لتشكيل اللجنة العليا للدستور، وأشار إلى أن ذلك يتطلب مشاركة الجميع حتى الحركات التي لاتزال تحمل السلاح بالخارج، ودعا بلال الممانعين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني.



