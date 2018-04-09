وزير الخارجية يشيد بالتطورات الإيجابية للعلاقات مع بريطانيا

الخرطوم 9-4-2018 (سونا) - أشاد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية مع بريطانيا في كافة المجالات.

وأعرب - لدى لقائه ظهر اليوم، بوفد مجلس اللوردات البريطاني، والذي يزور السودان حالياً - أعرب عن تطلعه لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في الخرطوم خلال الأسبوعين المقبلين، مشيداً بهذه التجربة التي ساهمت كثيراً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ورسمت معالم واضحة لتطوير العلاقات، وعزا ذلك للحوار الصريح والشفاف بين الطرفين وشموليته لكافة قضايا التعاون الثنائي.

وقدم وزير الخارجية تنويراً ضافياً حول الأوضاع السياسية الداخلية في السودان وسير تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل الفعاليات السياسية. كما تطرق إلى استتباب الأمن والسلام في ربوع دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤمناً على قرار رئيس الجمهورية إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد لإتاحة الفرصة لمواصلة مسيرة السلام..

وأكد غندور استمرار نهج الحكومة الثابت والراسخ في تبني الحوار طريقاً لحل المشاكل، داعياً جميع القوى السياسية إلى المساهمة والمشاركة في الاستحقاقات القادمة والتي سيكون أحدها كتابة الدستور الدائم للبلاد، مؤكدا قيام الحكومة بصون كافة أشكال الحريات التي يكفلها الدستور.

من جانبه؛ أعرب وفد مجلس اللوردات البريطاني عن سعادتهم لزيارة السودان، مؤكداً على متابعتهم للتطورات الإيجابية التي تحدث في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على مستجدات الأوضاع في السودان في كافة المجالات، كما تجيء دعماً للسلام والاستقرار في البلاد والإقليم.

