مجلس الولايات يجيز تقرير أدائه للربع الأول للعام 2018م

الخرطوم 9-4-2018 (سونا) - أجاز مجلس الولايات - في جلسته اليوم برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف هباني؛ نائب رئيس المجلس - تقرير أدائه في الفترة من يناير وحتى ابريل 2018 قدمه رئيس المجلس دكتور عمر سليمان.

ودعا التقرير لأخذ الحوار مسلكا لمعالجة القضايا؛ سعياً لتحقيق التوافق السياسي والاستقرار. وقال إن منهج الحوار هو الطريق الوحيد والصحيح لإنهاء الحرب والبداية في مسيرة برامج تحقيق السلام.

وأكد ضرورة أن تكون الحكومة الاتحادية حكومة رشيقة صغيرة الحجم وسريعة الاستجابة لحاجيات المجتمع ومقربة من الشعب، مطالباً بأن تكون حكومة مزيج من البرامج والسياسات التي تشمل السلطات الفيدرالية والولائية والمحلية تسترشد بمبادئ الدستور الأساسية، مضيفاً أن التحدي يكمن في الوصول إلى هيكل اتحادي رشيق يتوافق مع مهام التخطيط الاستراتيجي والاختصاصات القومية الأشمل كالسياسة الخارجية والدفاع والمالية والنقد والحدود وحق اتخاذ التدابير والقرار الأعلى لدرء الطوارئ التي قد تعتري الولايات.

وطالب التقرير الحكومة الاتحادية بتولي سلطة تحقيق الغايات التى تنص عليها وثيقة الحقوق في الدستور، مناشداً المجلس بأن ينهض بمبادرة يطرح فيها عددا من القضايا وقضايا أخرى ذات أولوية.

وتضمن تقرير رئيس المجلس ؛ نشاط المجلس في الفترة من يناير وحتى ابريل 2018 وتقريرا شاملاً للفترة السابقة من 2015 وحتى مارس 2018.

من جانبهم؛ أشاد أعضاء المجلس بالتقرير، مشيدين بالحكم الفيدرالي وما حققه من استقرار وتصالحات وعلاقات خارجية.

وطالبوا بضرورة تنفيذ القانون الإطاري للحكم المحلي، مضيفين أن معاناة المحليات سببها عدم تنفيذ القانون الإطاري.

