السفير عبد المحمود يصـل الريــاض للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

الخرطوم 9-4-2018 (سونا) - وصل الي العاصمة السعودية الرياض ظهر اليوم السفير عبد المحمود عبدالحليم ، سفير السودان بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية ، يرافقه الوزير المفوض خالد الخير ، وذلك لحضور الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 2018م التي ستعقد بمدينة الدمام يوم 15أبريل الجاري .

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي بالرياض السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، والوزير المفوض المعتز أحمد إبراهيم ومندوب المراسم بوزارة الخارجية السعودية.

وفي السياق ذاته؛ وصلت ظهر اليوم الى الرياض السفيرة مودة عمر، مديرة إدارة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية.

