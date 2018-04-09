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أخبار محلية - سياسية

مؤتمر صحفي لدكتور نافع بالأربعاء

التاريخ : 09-04-2018 - 07:25:00 مساءً
الخرطوم 9-4-2018(سونا) - يعقد د.نافع على نافع الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية مؤتمرا صحفيا في الواحدة بعد ظهر الأربعاء بمقر الأمانة لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية بقاردن سيتى.
ويتناول المؤتمر الصحفي الترتيبات الجارية لانعقاد الاجتماع الثانى للمكتب التنفيذى لجناح المرأة بمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية والورشة التدريبية للقيادات النسوية بالأحزاب الأفريقية والتى تنعقد فى الخرطوم فى الفترة من 13-15 أبريل الجارى باستضافة من حزب المؤتمر الوطنى .
والدعوة موجهة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية .
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