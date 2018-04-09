البرلمان يستمع إلى تقرير مفصل عن ادائه ولجانه الدائمة

الخرطوم 9-4-2018م (سونا) - استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم أحمد عمر الى تقرير عن أداء المجلس الوطني ولجانه الدائمة في الفترة من 11 يناير وحتى الأول من أبريل الجاري، قدمه نائب رئيس المجلس دكتور أحمد ادم التجاني ، واستعرض خلاله ملخصا حول نشاطات رئيس المجلس ونوابه والاعمال التي قامت بها اجهزة المجلس ولجانه الدائمة والخاصة .

وأكد التقرير أن لجان القطاع الاقتصادي نظرت خلال توقف جلسات المجلس للمقترحات الخاصة بالاصلاح الاقتصادي والمتمثلة في اصلاح مؤشرات الاقتصاد الكلي ومبادرة البرلمان بتبني إجراءات تقشفية من قبل المجلس الوطني ليحتذى بها في الأجهزة الحكومية الاخرى من أجل تقليل الإنفاق الحكومي.

وأوضح التجاني ان البرلمان بدأ بتنفيذ هذه المبادرة، مشيرا لمواصلة اللجان ممارسة دورها الرقابي والمساهمة في القضايا العامة التي تهم المواطن .

وكشف التقرير عن إيداع منضدة المجلس خلال هذه الدورة التعديلات المقترحة على لائحة اعمال المجلس لاستكمال دراستها واخذ الرأي بشأنها وذلك وفقا للتطوير المستمر لأعمال المجلس .

من جانبهم أشار النواب لحراك البرلمان ابان عطلة المجلس، داعين لإعادة قانون شاغلي المناصب الدستورية لتتفق الرؤية مع قضايا التقشف، مطالبين ببذل مزيد من الجهود من أجل تعافي الاقتصاد الوطني وضرورة وجود آلية قوية تبرز نسبة أداء الجهاز التنفيذي، كما دعوا لتحسين معاش الناس ومحاربة الفساد ، مثمنين دور البرلمان وأهمية تفعيله خاصة في المجال الرقابي .

من جانب آخر شهد جانبا من جلسة المجلس الوطني وفد اللوردات البريطاني برئاسة جورج شيخ، مشيدا بالعلاقات التي تربط دولتي السودان وبريطانيا خاصة في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، داعيا لمزيد من الروابط في المجالات كافة ، مشيدا بتكوين جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، داعيا لأهمية الاستفادة منها في تقوية علاقات البلدين، كما أشاد وفد مجلس اللوردات البريطاني بتجديد رئيس الجمهورية لقرارات وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات كخطوة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

وكشف عن زيارتهم للأهرامات السودانية في مروي في وقت سابق والوقوف عليها، داعيا لتعريف العالم بحضارة السودان وأكد أن بلاده توجه 57% من الدخل للأعمال الانسانية ووعد بإنشاء دار للايتام بالسودان.

