نائب الرئيس الكيني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات

الخرطوم 9-4-2018 م (سونا) - اكد نائب الرئيس الكيني وليام روتو ازلية العلاقات السودانية الكينية وعمق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجلات وعلي الصعيد الدولي والاقليمي .

واشار روتو في كلمته مساء اليوم في جلسة المباحثات السودانية الكينية المشتركة بالقصر الجمهوري الي حرص بلاده علي العمل مع الحكومة السودانية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين .

وقال ان الوقت قد حان الآن للبلدين للعمل معا من اجل زياة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بما يدفع بعجلة التنمية ويقوي التواصل بين المجتمعات المدنية بالسودان وكينيا .

وهنأ الحكومة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي قال انها جاءت نتيجة لجهود السودان وحرصه والتزامه بان يكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي .

واعرب روتو عن تقديره للطريقة الحكيمة التي تعامل معها السودان مع التحديات الامنية التي واجهها على الصعيد الداخلي حتي تحقق الاستقرار السياسي بجانب جهوده الفاعلة فيما يتعلق بتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وقال " نحن سنعمل مع السودان والمحيط الاقليمي والدولي لمحاربة تلك الظواهر ."

وشدد على اهمية تضافر جهود البلدين والاقليم لدعم دور الايقاد لتحقيق السلام في الاقليم خاصة في دولة جنوب السودان والصومال والكنغو والعمل المشترك بين كافة دول القارة من اجل استغلال مواردها من اجل مصلحة شعوبها وتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين دول القارة بما يعزز النسيج الاجتماعي للقارة .

ودعا دول حوض النيل للتعاون والتسيق وفق اطار شامل من اجل استغلال امثل للموارد المائية والمشاركة العادلة .



