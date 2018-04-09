النائب الأول يعرب عن اعتزاز السودان بالأدوار الرفيعة لوساطة كينيا التاريخية التي انجزت بها اتفاق السلام الشامل

الخرطوم 9-4-2018 م (سونا) - اعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح عن اعتزاز ووفاء شعب السودان بالادوار الرفيعة التى انجزت بها كينيا وساطتها التاريخية الى ان اكتمل اتفاق السلام الشامل مع الاخوة الجنوبيين فى ملاحم كينية خالصة من الترتيب والمصداقية وشهدتها اروقة المفاوضات الطويلة فى ناكورو .. ومشاكوس ونيفاشا .. وباتت سطورا خالدة فى سفر العلاقة بين البلدين .

وقال النائب الاول في كلمته خلال جلسة المباحثات السودانية الكينية المشتركة بالقصر الجمهوري مساء اليوم ان السودان دائماً سباق فى الوقوف الى جانب اشقائه الكينيين دعماً للاستقرار فى بلدهم العزيز، مشيرا الى ان السودان كان حضوراَ ضمن المراقبين في الانتخابات التي انتظمت كينيا فى اكتوبر من العام الماضى .

وعبر النائب الاول عن تطلع السودان الى ان تجيء نتائج الزيارة ترجمة حقيقية للتطلعات المشتركة فى تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المتبادلة خاصة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمائية والنفط والتعدين فضلاً عن الاتفاق على رؤية تعزز التبادلات التجارية وتجسر نقل المعارف والخبرات.

واشار إلى ما يوفره السودان من منح للطلاب الجامعيين الكينيين تفوق الثلاثمائة منحة بما يفتح الطريق أمام امكانية التوافق بين المؤسسات التعليمية فى كلا البلدين على نهج المنح الدراسية المتبادلة .

ولفت الى تطلع السودان الى رسم خريطة سياحية مشتركة تستفيد من تباين البيئات السياحية بين البلدين أملا فى ان يكون ذلك التباين مدعاة للتكامل السياحي .

ووصف الزيارة بأنها مهمة وتأتي تواصلاً للقاءات المفيدة بين قيادتي البلدين ومتابعة لنتائج الزيارة المهمة لفخامة الرئيس أهورو كينياتا للسودان فى اكتوبر 2016م، مشيدا بانتظام اعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ، مشيرا الى حرصه على متابعة التحضيرات لعقد الدورة المقبلة العاشرة للجنة الوزارية فى اقرب الآجال بنيروبى .

