النائب الأول : السودان قدم تجربة سياسية اجتماعية ثرة تمثلت في بسط روح الحوار الوطني

الخرطوم 9-4-2018 م (سونا) - دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح لمزيد من التعاون والتنسيق بين السودان وكينيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار خلال كلمته في جلسة المباحثات السودانية الكينية المشتركة مساء اليوم بالقصر الجمهوري إلى أن المرحلة المقبلة من تاريخ أفريقيا تحتم على البلدين ودول القارة جميعها تكثيف العمل المشترك للنهوض بالقارة وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في التبشير بالسلام والتعايش السلمي وتقديم نموذج حي للعالم يؤكد شراكة القارة في الجهود الإنسانية لبسط الحرية والأمن والاستقرار ومبادئ السلام.

واكد ان السودان يقدر لكينيا توجهاتها المساندة للسودان في مساعيه الرامية إلى تأكيد أهمية العمل الأفريقي المشترك بجانب تعاون البلدين في دعم الجهود الإقليمية لتحقيق السلام والأمن ومكافحة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بكافة أشكاله.

ولفت النائب الاول إلى أن السودان قدم تجربة سياسية اجتماعية ثرة تمثلت في بسط روح الحوار الوطني بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية الحية مما مكنه من الالتفات لبناء قدرات الأمة والدولة وتشكيل حكومة وفاق وطني تعكس روح أهل السودان المتسامحة .

واعرب عن قلق السودان تجاه استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في دولة جنوب السودان والتي تلقي بظلال سالبة على كافة دول الاقليم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود التي تقوم بها مع دول الإيقاد لإيجاد مخرج سلمي للأزمة .

وثمن جهود كينيا لتحقيق السلام والاستقرار في كل من الصومال والكنغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد السودان للعمل سويا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتنويعه لمصلحة البلدين ولا سيما بعد رفع العقوبات الأحادية عن السودان .





