الانتخابات التشريعية في ماليزيا ستجرى في 09 مايو

كوالالمبور 10-4-2018م(أ ف ب )- أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في ماليزيا اليوم الثلاثاء أن الماليزيين مدعوون الى مراكز الاقتراع في التاسع من مايو المقبل للتصويت في انتخابات تشريعية تبدو صعبة لرئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق .

وقال هاشم عبد الله في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان "الانتخابات ستجرى في 9 مايو".

وستنظم هذه الانتخابات في يوم اربعاء وهو امر غير مألوف في ماليزيا التي يصوت ناخبوها عادة في عطلة نهاية الاسبوع. وستسبق الانتخابات حملة تستمر احد عشر يوما.

وكان نجيب عبد الرزاق أعلن الجمعة حل البرلمان تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ستشكل اختبارا كبيرا للائتلاف الحاكم بسبب فضيحة مالية كبيرة وعودة الزعيم السابق مهاتير محمد الى الحلبة السياسية.

ويحكم تحالف يضم حزب نجيب "المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين" البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

لكن شعبيته تراجعت في السنوات الاخيرة بسبب فضيحة فساد واسعة مرتبطة بالصندوق السيادي "1ام دي بي" الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.

