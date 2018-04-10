والي كسلا يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية

كسلا 10-4-2018م(سونا) - أكد والي ولاية كسلا الاستاذ آدم جماع ادم أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا كاملا بفضل التنسيق والجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الامنية عبر لجنة امن الولاية .

وقدم الوالي لدي لقائه وفد الإدارة العامة لقوات الاحتياط المركزي الزائر للولاية برئاسة الفريق شرطة الطيب بابكر علي قائد الاحتياطى المركزي قدم تنويرا شاملا حول دور الولاية مع الاجهزة الأمنية وتعاونها لتحقيق الاستقرار وسط المجتمع الي جانب التصدي لكافة الظواهر السالبة والمهددات الأمنية التي تواجه الولاية وبصورة خاصة التهريب بأشكاله المختلفة مشيرا في هذا الصدد الي أن لجنة الأمن تبذل جهودا مقدرة في هذا الاتجاه الامر الذي مكنها من الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب بأشكاله المختلفة .

من جانبه اوضح قائد الاحتياطي المركزي أن الزيارة للولاية قصد منها الالتقاء بفعاليات الولاية والأجهزة الامنية الي جانب الوقوف علي الحالة الأمنية في الولاية مبينا انه ومن خلال التقرير الذي قدمه والي الولاية فإن الولاية تنعم بالاستقرار مضيفا أن من اهداف الزيارة أيضا تفقد قوات الاحتياطي المركزي برئاسة الولاية وقوات الاسناد التي من شأنها تدعيم حالة الأمن والاستقرار انفاذا لخطة شرطة الولاية والاجهزة الأمنية بصورة عامة مؤكدا في ذات الوقت أن الزيارة لها مابعدها وستؤسس لعمل كبير لصالح استقرار المواطنين بالولاية بالاضافة لدعم وسند شرطة الولاية ولجنة الامن بصورة عامة وتدعيم الامن والاستقرار والقيام بالواجبات القانونية والدستورية المنوطة بها قوات الشرطة .