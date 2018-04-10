وفدالقطاع السياسي بوطني شمال دارفور يتفقد الأوضاع المعيشية لمواطني اللعيت والطويشة

الفاشر في 10-4ـ 2018م (سونا) - زار وفد من القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بشمال دارفور برئاسة نصر الدين بقال سراج عضو القطاع السياسي ، زار محليتي اللعيت والطويشة خلال اليومين الماضيين ،وذلك لتفقد الاوضاع المعيشية العامة للمواطنين والوقوف علي سير التدابير والاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها المحليتين لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين عبر مراكز البيع المخفض تنفيذا لقرارات حكومة الولاية الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة .

وأكد رئيس الوفد في تصريح ل(سونا) إستمرار المؤتمر الوطني في إسناد وتعزيز الاجراءات التى اتخذتها حكومة الولاية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مجزية ، بجانب المضي قدما في دعم الجهود الاخرى الرامية الى توفير الخدمات الأساسية واقامة المشروعات التنموية داعيا الي ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحليات لمجابهة التحديات الماثلة .

واكد بقال ان الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة كفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية مشيدا بهياكل وعضوية المؤتمر الوطني بالمحليات لما أبدتها من حرص ومتابعة من أجل انفاذ قرارات الحزب السياسية والاقتصادية .

