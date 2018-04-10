مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يدعو الي التوافق علي مجريات المرحلة المقبلة

الخرطوم 10-4-2018(سونا) - دعا مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، القوي السياسية الموقعة على الوثيقة الوطنية ، الي التمسك بمخرجات الحوار الوطني والتوافق علي مجرياتها في كل المراحل.

وقال الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي اليوم، إن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مشتركا قوياً يصب في مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق الأهداف العليا الملحة التي أشارت اليها الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار.

وأشار في هذا الخصوص الي أهمية تقوية وتعزيز الجهود الرسمية والشعبية المبذولة للاهتمام بمعاش الناس والتراضي والتوافق علي الدستور الجديد مجددا تمسك أحزاب الوحدة الوطنية والحركات المشاركة بترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة باعتباره الضامن لانزال مخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع.

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