بكري يتسلم أحد أعمال مشروعات ذاكرة الوطن

الخرطوم 10-4 -2018م سونا)- تسلم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، أحد أعمال مشروعات ذاكرة الوطن وهي عبارة عن مجموعة من الصور تعبر عن الذاكرة الوطنية العميقة وتحكي عن تراث الصورة وأثرها علي الهوية الوطنية.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة بحضور الفنان سلمان محمد حسن متوكل.

وأوضح وزير الثقافة في تصريحات صحفية أن النائب الأول ثمن المجهود الكبير الذي قام به الفنان محمد حسن متوكل في إنتاج هذا المشروع مؤكدا دعم الدولة ورعايتها لمثل هذه المشروعات.

وقال بدوي انه قدم تقريرا للنائب الاول حول مشروع تراث النخلة وهو مشروع عربي إجتمعت بشأنه الدول العربية في الخرطوم في أبريل الماضي تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية بإعتبار أن النخلة واحدة من التراث الثقافي العربي المشترك حيث تم إعداد هذا الملف بشكل محكم وفق مطلوبات اليونسكو مبينا أنه تم تسجيل النخلة في التراث الثقافي العالمي.

ووجه النائب الأول بالاستمرار في حفظ التراث الثقافي السوداني وتسجيله علي مستوي المنظومة الوطنية وعلي مستوي اليونسكو بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأشار وزير الثقافة الي أنه أطلع النائب الأول أيضا علي الترتيبات الجارية لبناء المكتبة الوطنية مبينا أن النائب الأول أكد أهمية مشروع المكتبة الوطنية في حفظ تراث الأمة السودانية.

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