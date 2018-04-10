قوات الدعم السريع تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من منسوبيها بعد غد

الخرطوم 10-4-2018م(سونا)- تحتفل قوات الدعم السريع الخميس المقبل بتخريج الدفعة السادسة من منسوبيها وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا باستاد الكلية الحربية بأم درمان .

وقال العميد الركن الصادق سيد أحمد مدير دائرة التدريب بقوات الدعم السريع في تصريح /لسونا / إن عدد المتخرجين من هذه الدفعة يبلغ أكثر من ( 2650 ) مجندا بعد أن تلقوا جرعات تدريبية على أعلى المستويات مشيرا إلى أنها تميزت بتدريبات على القيام بالمهام الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة والإتجار بالبشر والمخدرات وغيرها .

وقال مدير دائرة التدريب بقوات الدعم السريع إن تخريج هذه الدفعة يأتي مواصلة لتدريب وتعزيز مسيرة البذل والعطاء من أجل حماية البلاد وتمكينا لقوات الدعم السريع من الإنتشار في كل ربوع السودان لافتا إلى أن قوات الدعم السريع ظلت في إعداد وتدريب مستمر ومتواصل إتقانا للمهام المؤكل إليها مثمنا النجاحات الكبيرة التي ظلت تحققها داخل وخارج البلاد .

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