الساعة الآن اليوم آخر تحديث 01:47:00 PM

أخبار العالم - اخبار عربية

واشنطن توافق على بيع الدوحة صواريخ موجهة و5 آلاف رأس حربي

التاريخ : 10-04-2018 - 01:47:00 مساءً
واشنطن 10-4-2018م(أ ف ب )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن موافقة الإدارة الأمريكية أمس الاثنين، على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار.
وقالت الوزارة إنها وافقت على بيع 5 آلاف وحدة من "نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم" الموجه بالليزر "أبكوس" إلى الدوحة، إضافة إلى 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار.
وشددت الوزارة على أن "قطر قوة مهمة من أجل الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وأضافت: "اهتماماتنا الدفاعية المشتركة تدعم علاقتنا، وسلاح الجو الأميري القطري يلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن قطر".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى يوم أمس الاثنين بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.
المصدر: أ ف ب
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء