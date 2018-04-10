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أخبار محلية - سياسية

تشريعي البحر الأحمر يستهل دورة انعقاده السابعة بمناقشة خطاب الوالي

التاريخ : 10-04-2018 - 01:47:00 مساءً
بورتسودان 10 - 4 - 2018 م ( سونا ) - استهل المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر دورة إنعقاده السابعة بمناقشة خطاب الوالي الأستاذ علي أحمد حامد حول الأداء التنفيذي لحكومة الولاية، حيث دار ناقش المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس حول المحاور الأساسية للخطاب التي شملت جوانب التنمية، والخدمات الأساسية، ومعاش الناس، والتنمية الإقتصادية والزراعية، وإنفاذ مطلوبات حكومة الوفاق ومخرجات الحوار الوطني بالولاية.
واستحوذت قضايا المياه جل اهتمام النواب، بالإضافة إلى رقابة الأسعار، ومعاش الناس، وقضايا التخطيط ومحاربة السكن، والظواهر السالبة في المجتمع.
وقد أحال المجلس الخطاب إلي اللجان المتخصصة بالمجلس لإعداد تقاريرها بشأنه توطأة لمناقشة التفاصيل في جلساته المقبلة.
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