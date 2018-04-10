رئيس القضاء يشارك فى اطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء

فينا 10 - 4 - 2018 م ( سونا ) - شارك وفد قضائي رفيع برئاسة مولانا بروفيسورحيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء في إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء وتحصينه من الفساد وتعزيز استقلالية القضاء في العالم بالعاصمة النمساوية فينا.

وخاطب رئيس القضاء المؤتمرين معدداً ميزات استقلال القضاء السوداني وفق الدستور والقانون وعمله على مكافحة الفساد سواءً للعاملين بالسلطة القضائيه أو على مستوى الدولة عموماً وقواعد السلوك التي تحكم المسار المهني للقضاة والعاملين بالسلطة القضائية والتي تقف على رأسها الأمانة والإخلاص وتجنب استغلال السلطة والنفوذ والإبتعاد عن العمل السياسي والتجاري.

وتحدث سعادته عن إصداره قراراً بإنشاء محكمة متخصصة لمكافحة جرائم الفساد ومخالفات المال العام وعن الإطار التشريعي لمكافحة الفساد المتمثل في عدد من القوانين التي تعزز تلك الخطوات الرامية لمكافحة الفساد في السودان.

وفِي ختام كلمته ذكر أن التعاون الدولي عنصر مهم ومطلوب لمكافحة الفساد ومحاصرته نظراً لتعقيدات جرائم الفساد ومايرتبط بها من تحايل على الأطر التشريعية والقانونية وأدوات التحري والتقصي، ولا يمكن التصدي لهذه الجرائم بشكل فاعل إلا في إطار التعاون وتعزيز قدرات المعنيين بشكل مستمر .وأعلن استعداد السودان التام للمشاركة في أي جهود دولية تتصل بهذا الموضوع ، كما شكر سعادته القائمين على أمر المؤتمر بالأمم المتحدة وعلى رأسهم مركز المخدرات والجريمة لحسن الإعداد ودقة التنظيم لمؤتمر انطلاق الشبكة الدولية لنزاهة القضاء.