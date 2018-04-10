البرلمان يستمع غداً لوزير الدفاع حول الوضع الأمني بالبلاد

الخرطوم 10-4-2018 (سونا) - يستمع المجلس الوطني في جلسته غداً لبيان السيد وزير الدفاع حول الوضع الأمني بالبلاد.

كما يستمع لتقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطني حول مشروع قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017 م.مرحلة السمات العامة مشترك مع لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان ولجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي . وتقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني حول مشروع قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017م.(مرحلة السمات العامة) (مشترك مع لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان ولجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي) .

