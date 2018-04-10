اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي تعقد اجتماعها الدوري

الخرطوم 10-4- 2018م( سونا)- عقدت اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي اجتماعها الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة دكتور عوض الجاز رئيس اللجنة.

وأوضح الجاز في تصريحات أن الاجتماع وقف على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية التي عقدت في انقرا و معالجة الديون العالقة مع تركيا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتجارة بين البلدين .

وقال الجاز إن اللجنة دعت إلى تفعيل الشراكة مع الجانب التركي ودفعها إلى الأمام بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين .

وكشف الجاز عن وصول وفود من تركيا في الفترة القادمة لإبرام شراكات جديدة في المجالات الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية بالقطاعين العام والخاص .

وأضاف الجاز أن اللجنة كلفت عددا من أعضائها وفقا للاختصاصات المختلفة بإعداد رؤية للمشروعات المقترحة مع الجانب التركي حتى تكون جاهزة حال وصول الوفود، مبينا أن اللجنة ناقشت كيفية تفعيل النظام المصرفي بين البلدين و المقترحات التي قدمتها بعض البنوك التركية بافتتاح أفرع لها أو تأسيس بنوك جديدة بالبلاد .