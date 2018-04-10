ايلا : اختيار أعضاء المجالس المحلية جاء معبراً عن قطاعات الشباب وأصحاب الخبرات التراكمية

مدني في 10-4-2018م (سونا)- قطع الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة أن تكوين المجالس المحلية بالولاية جاء بعد شورى واسعة مع الأحزاب والحركات المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ..

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم مراسم أداء القسم لأعضاء المجالس المحلية بمحليات الولاية بحضور مولانا عكاشة محمد عكاشة رئيس الجهاز القضائي وأعضاء حكومة الولاية وقادة الأجهزة الشرطية والأمنية.

وقطع الوالي أن اختيار أعضاء مجالس المحليات جاء معبراً عن كل الفئات العمرية من الشباب وأصحاب الخبرات التراكمية الذين يعرفون بتقدمهم للصفوف لخدمة المجتمع والمواطن في الأعمال الخيرية، ومعبرا عن كل وجهات النظر دون إقصاء إلا من أبي وأن الاختيار جاء إنفاذاً لمخرجات الحوار والوطني.

ولفت لأهمية الحكم المحلي كمرتكز من مرتكزات الحكم في السودان، وأعلن دعم وسند حكومة الولاية للأعضاء لإنفاذ مهامهم تجاه أهلهم ومجتمعهم لاستكمال مسيرة التنمية والإعمار بالولاية التي تعتبر رائدة في العمل الخيري في التعليم والصحة ..

من جانبه أكد الأستاذ عبدالمنعم موسى أبو ضريرة ممثل أعضاء المجالس المحلية أن جهود حكومة الولاية ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي بالولاية، مضيفا أن تكوين المجالس المحلية يجيء إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أن للولاية دين على الأعضاء، وسيعملون على الرقابة وسن التشريعات لخدمة المواطن والولاية عبر العمل بيدٍ واحدة سندا وعضدا للسيد الوالي وأعضاء حكومته لاستكمال التنمية والنهضة