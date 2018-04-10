مجلس الولايات يستمع لتقرير زيارة وفده لولايتي وسط وشرق دارفور



الخرطوم 10-4-2018 (سونا) -

استمع مجلس الولايات في جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد الأمين خليفة نائب رئيس المجلس إلى تقرير زيارة وفده لولايتي وسط وشرق دارفور في الفترة من 25-27فبراير الماضي قدمه الدكتور إبراهيم يوسف هباني نائب رئيس المجلس عضو الوفد.

وأوصى التقرير بضرورة انشاء طريق جلدو، نيرتتي، روكرو، الفاشر وانشاء طريق الجنينة فوربرنقا وربطه بطريق الإنقاذ الغربي.

وأشار التقرير إلى عدم وجود مستشفى مرجعي بمدينة الجنينة، مؤكدا أهمية تأمين قرى العودة الطوعية وتكوين آلية قوية من جميع المستفيدين منعاً للتهريب الضريبي، وضرورة تقنين تجارة الحدود بتوقيع بروتوكولات مع الجاره تشاد.

وأكد التقرير أهمية إنشاء إدارة تُعنى بترقية الحكم المحلي بغرب دارفور، والاهتمام بإنشاء مدارس للتعليم التقني والتقاني بالولايتين.

وأشاد دكتور هباني بولاية وسط دارفور التي قال إنها من الولايات السباقة للعمل بالقانون الاطاري للحكم المحلي وتكوين المجالس التشريعية المحلية.

من جانبهم أشاد أعضاء المجلس بحملة جمع السلاح التي أدت إلى استتباب الأمن، مشيرين إلى ضرورة دعمه دعماً غير محدود وحث الحكومة في تطبيقه عاجلا في كل ولايات البلاد.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تمويل المنطقة الحرة التي تم تصديقها منذ عشرين عاماً، مضيفين ان القوات المشتركة السودانية التشادية ساهمت في استتباب الأمن وأنها نموذج وأن على الدولة تنفيذه مع كل دول الجوار.

وأكدوا التعايش السلمي الذي تم في الولايات، موضحين أهمية أن يتحول التعايش السلمي إلى تعايش مستدام

ع ض.