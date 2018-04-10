تشريعي شرق دارفور يجيز خطاب الوالي عن أداء الربع الأخير للعام الماضي والربع الحالي

الضعين في -10-4-2018 (سونا ) - أجاز مجلس تشريعي ولاية شرق دارفور في دورة انعقاده السادسة برئاسة رئيسه فيصل أحمد النور، خطاب الوالي عن أداء الربع الأخير للعام الماضي والربع الحالي بالإجماع .

وأودع اليوم والي ولاية شرق دارفور أنس عمر، أمام منضدة المجلس في فاتحة انعقاده السادسة، خطابه الذي احتوى على أهم الإنجازات التي تحققت خلال الربعين الأخير والحالي والتي شملت محاور الأمن والتنمية والخدمات .

وأبان الوالي أن حكومته تجاوزت كل مهددات الأمن والاستقرار التي أخرت الولاية عن اللحاق برصيفاتها بفضل قرارات جمع السلاح ويقظة القوات الأمنية، مبينا مجهودات حكومته في استكمال كافة مشروعات التنمية والخدمات وأهمها حفر 38 بئرا، وذلك بوجود 6 حفارات تعمل باستمرار، وزاد أنس أن حكومته سعت لحل مشكلة كهرباء المدينة باستجلاب وابوارت لترتفع إلى 5 ميغاواط تغطي مدينة الضعين لتستقر خلال شهر رمضان المقبل .

وقال أنس إن مشروعات الصرف السطحي والإنارة الداخلية أشرفت على الانتهاء بجانب رصف 26 كيلومترا من الطرق الداخلية، وأضاف أن العمل في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وعدد من المرافق الخدمية توقف مؤقتا بسسبب الأزمة المالية العامة بالبلاد، مشيرا إلى مجهودات حكومته في تخفيف الضائقة المعيشية بتوفير عدد من مراكز البيع المخفض .

وأكد الوالي عزم حكومته لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية وفقا للجداول الزمنية والدعومات الاتحادية .

ف ع

