وزير الخارجية يلتقي بسفراء السعودية، الإمارات ومصر

الخرطوم في 10 -4 -2018 م (سونا) - التقى وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، بمكتبه صباح اليوم، بالسادة سفراء المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والبلدان الثلاثة والروابط الأخوية والتأريخية التي تربط بين شعوب هذه الدول.

من جانبه أكد السيد الوزير موقف السودان الثابت حيال الاستمرار في المشاركة ضمن قوات التحالف والعمل على دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في اليمن الشقيق.

كما تناول الاجتماع مشاركة السودان في القمة العربية المقبلة والمقرر لها 15 أبريل الجاري بالمملكة العربية السعودية، وعبر السيد الوزير عن تطلعه لنجاح القمة في تجاوز الخلافات العربية وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في تعزيز التضامن العربي.

من جانبهم قدم السادة السفراء التعازي لأسر الشهداء وتمنياتهم بعاجل الشفاء لجرحى العمليات التي جرت مؤخرا باليمن.

