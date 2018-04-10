البشير ونائب الرئيس الكيني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات

الخرطوم 10-4-2018 م (سونا) -

بحث المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مع نائب الرئيس الكيني وليام روتو سبل تعزيز العلاقات السودانية الكينية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وقال نائب الرئيس الكيني وليام روتو فى تصريحات صحفية عقب استقبال رئيس الجمهورية له مساء اليوم ببيت الضيافة إن اللقاء ناقش فرص تعزيز التجارة بين البلدين، والاستفادة من تجارب السودان في مجال إنتاج الغذاء والري.

وقال إنه نقل تحيات الرئيس الكيني للرئيس البشير مشيداً بالقرار الذي أصدره بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووصفه بأنه خطوة تفتح المجال لتعزيز الحريات.

وأشار نائب الرئيس الكيني إلى الزيارة التي قام بها اليوم إلى مصنع كنانة للوقوف على تجرية السودان في مجال انتاج السكر مضيفاً أن كينيا ستعمل على الاستفادة من السودان في هذا المجال، وقال إن بلاده تسعى خلال السنوات الخمس القادمة لإنتاج الغذاء.

ولفت إلى لقاءاته الإيجابية التي عقدها مع إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لتنفيذ عدد من المشاريع في بلاده في مجالات إنتاج الغذاء والصحة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم عقد اجتماع في نيروبي لتسريع هذه المشاريع.

وأشار إلى استعداد بلاده لتقديم الخبرات الفنية للسودان وتدريب الكوادر فيما يتعلق بإصدار الدستور الدائم للسودان.

وأشاد نائب الرئيس الكيني بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، واصفا تلك الخطوة بأنها ستعزز الوضع الاقتصادي في السودان وستدعم التعاون التجاري والاقتصادي للسودان مع الدول المجاورة ومن بينها كينيا.