مكتب سلام دارفور يرحب بتصريحات نائب الأمين العام للأمم المتحدة وإقراره باستقرار الأوضاع بدارفور

الخرطوم 10-4-2018 م(سونا) -

رحب الأستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور بتصريحات نائب الامين العام للامم المتحده واقراره باستقرار الاوضاع بولايات دارفور.

وقال رئيس مكتب سلام دارفور في تصريح لـ(سونا) إن ما تحقق من استقرار نتاج طبيعي لجهود الدولة المتصله في إنجاح عملية السلام بدارفور وفقا لوثيقة الدوحة، مؤكدا أن حملة جمع السلاح بدارفور قد أحدثت أثرا إيجابيا على أرض الواقع في ظل السلام والأمن والاستقرار الذي تشهده دارفور مما خلق بيئة صالحة ساهمت في انسياب مشروعات التنميه وعمليات البناء والإعمار وبرامج العودة الطوعيه للنازحين واللاجئين.

وأضاف رئيس مكتب سلام دارفور أن الدولة ماضية في إكمال تنفيذ وثيقة الدوحة مع الشركاء والمانحين وقد أوفت حكومة السودان بالتدفقات المالية التي نتج عنها العديد من المشروعات التنموية التي أسهمت في استقرار الأوضاع مؤكدا أن تصريحات نائب الامين العام للامم المتحدة جاءت كنتاج طبيعي للجهود التي بذلت من قبل الدولة وأطراف العملية السلمية والنجاح الذي تحققق في تنفيذ بنود وثيقة الدوحة للسلام.