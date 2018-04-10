نائب رئيس القضاء يختتم جولته بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور

كبكابية 10-4-2018م (سونا) - اختتم مولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء جولته بولايتي شرق وشمال دارفور بزيارة لمحلية كبكابية ، وعقد اجتماعاً مشتركاً مع قيادات ولجنة امن المحلية برئاسة الاستاذ أبوبكر آدم إسحق منزول معتمد المحلية والإدارات الأهلية في مقدمتهم الشرتاي الطيب ابوكورة احمداي.

واطلع نائب رئيس القضاء على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمحلية وأكد جدية السلطة القضائية في تحقيق العدالة في وسط المجتمع والاسهام في تطوير العمل القضائي بمختلف المحليات، مشيراً إلى أهمية دور الإدارات الأهلية في تحقيق العدالة وإلي ضرورة الاهتمام بالمحاكم الأهلية.

كما قام بتفقد أوضاع السجناء في الاصلاحية بمحلية كبكابية وأصدر قرار بإطلاق سراح 40 نزيلاً ونزيلة من سجون كبكابية والفاشر.