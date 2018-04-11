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الولايات المتحدة تلغي حظر سفر الشاديين الى اراضيها

التاريخ : 11-04-2018 - 09:43:00 صباحاً
واشنطن 11-4-2018م( أ ف ب )- أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انها ألغت الحظر المفروض على سفر التشاديين الى اراضيها، مشيرة الى انها اتخذت هذا القرار بعدما عزّزت نجامينا اجراءاتها الامنية استجابة لطلب واشنطن.
وقالت وزارة الامن الداخلي في بيان ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب "أعلن أن تشاد رفعت معاييرها الامنية لكي تتوافق والمتطلبات الاساسية للامن القومي الأميركي".
وأضاف البيان إنه "بناء عليه فان مواطنيها سيكون بامكانهم مجددا الحصول على تأشيرات دخول للسفر الى الولايات المتحدة".
واوضحت الوزارة في بيانها ان رفع الحظر سيسري رسميا اعتبارا من الجمعة.
وكان ترامب أصدر في اواخر سبتمبر أمرا تنفيذيا حظر بموجبه على مواطني سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) السفر الى الولايات المتحدة.
وعزت الادارة الاميركية في حينه قرار إدراج تشاد في هذه القائمة الى مكامن خلل في الاجراءات الامنية التي تطبقها السلطات التشادية وكذلك ايضا عدم تعاونها بما فيه الكفاية مع واشنطن.
وأثار قرار حظر سفر مواطني الدول السبع، وغالبيتها دول اسلامية، الى الولايات المتحدة موجة انتقادات واسعة رأت فيه ممارسة تمييزية بحق عشرات ملايين المسلمين، كما ان هذا القرار اصبح محور معركة قضائية لا تنفك تتوالى فصولا.
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